Haggis e presunta violenza, oggi in aula la 28enne che accusa il regista premio Oscar

È fissato alle 15 di oggi davanti alla gip del Tribunale di Brindisi Vilma Gilli l'incidente probatorio nell'ambito dell'indagine sulle presunte violenze sessuali commesse dal regista e sceneggiatore canadese premio Oscar Paul Haggis nei confronti di una 28enne inglese. Haggis è agli arresti domiciliari da domenica 19 giugno, prima in stato di fermo e poi su ordinanza di custodia cautelare, dopo la denuncia della donna.

APPROFONDIMENTI OSTUNI Premio Oscar arrestato: il 29 giugno il faccia a faccia con la donna... OSTUNI Paul Haggis ai domiciliari. Il gip: «Tre specifici episodi di... BRINDISI Resta ai domiciliari il premio Oscar Paul Haggis, accusato di... VIDEO Haggis, parla la difesa: Rapporti consensuali OSTUNI Il memoriale di Haggis: «Lei voleva fare la Bond Girl, io...

Sarà ascoltata la vittima

Oggi in aula saranno cristallizzate le dichiarazioni della 28enne, assistita dall'avvocato Claudio Strata di Torino. Stando al racconto della presunta vittima, per il momento reso solo agli agenti della Polizia di Brindisi dinanzi ai quali ha formalizzato la denuncia, il regista 69enne avrebbe abusato di lei per tre giorni, dal 12 al 15 giugno, in un b&b di Ostuni dove l'uomo alloggiava da alcuni giorni perché nella 'Città Biancà avrebbe dovuto partecipare a un festival di cinema. Haggis, assistito dal penalista barese Michele Laforgia, si è sempre dichiarato innocente.