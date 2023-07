Presunta violenza sessuale, proroga di indagini per il regista premio Oscar Paul Haggis

Un'altra proroga di sei mesi per le indagini a carico di Paul Haggis, il regista premio Oscar accusato di violenza sessuale e lesioni personali aggravate nei confronti di una 28enne inglese. I reati che portarono all'arresto del regista mentre era a Ostuni risalgono al 2022, quando il premio Oscar era ospite in un B&b della Città Bianca per partecipare al festival cinematografico Allora Fest.

L'inchiesta dopo la denuncia



L’inchiesta partì dopo che la presunta vittima, trovata in stato confusionale in aeroporto a Brindisi, denunciò alla Polizia di frontiera di essere stata abusata per giorni dal regista.

La donna venne portata in ospedale mentre il regista venne sottoposto a fermo. Haggis si è sempre dichiarato innocente in quanto i rapporti, che non ha mai negato, a suo parere sarebbero stati consenzienti.

La versione della presunta vittima

La presunta vittima, una 28enne straniera, raccontò invece di essersi allontanata da Haggis per tre volte dopo gli abusi, ma di essere poi sempre tornata indietro. Al momento il regista è tornato negli Usa e la donna in Inghilterra. Haggis è difeso dall'avvocato Michele Laforgia.