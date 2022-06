Il memoriale di Haggis: «Lei voleva fare la Bond Girl, io l'ho rifiutata»

“L'ho conosciuta a Monte Carlo, voleva essere la Bond Girl”. Paul Haggis, il premio Oscar che sarà interrogato oggi dal gip di Brindisi per la convalida di un fermo di indiziato di delitto disposto a Ostuni per violenza sessuale, ha affidato la sua difesa a un memoriale. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, in un articolo di Massimiliano Scagliarini.

Passaporto inglese origini russe

Secondo quanto riportato la presunta vittima delle violenze sarebbe una ragazza con passaporto inglese ma con origini russe, avvocato e scienziato comportamentale.E secondo Haggis avrebbe fatto sesso con lui volontariamente. Le versioni dovranno essere confrontate.I due secondo quanto emerge dal memoriale redatto dall'avvocato Michele Laforgia, si sarebbero conosiuti ad aprile a Monte Carlo. Lì Haggis l'avrebbe invitata in Puglia dove lei effettivamente si è recata.

Il racconto: «L'ho rifutata»

“Voleva tenermi per mano – aggiunge Haggis – ma le ho detto che non ero a mio agio”. Poi avrebbe detto di avere un problema con un assorbente interno. E infine altri incidenti di percorso, di tipo intimo. Poi si sarebbe recata a Lecce per incontrare degli amici e sarebbe tornata ubriaca.

“L'ho rifiutata più volte” spiega Haggis. Poi la corsa in aeroporto. E il seguito, finito all'attenzione della polizia.