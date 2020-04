Casa di riposo “Serena”, due operatori contagiati: sono in quarantena

Ultimo aggiornamento: 12:34

Si sono registrati due casi di positività al Covid-19 presso la struttura di riposo per anziani di San Vito dei Normanni, denominata “Casa Serena”. Si tratta di due operatori che non svolgono mansioni sanitarie, quindi non hanno contatti con i pazienti. I due sono stati messi immediatamente in quarantena presso le loro abitazioni.Gli altri 35 dipendenti della struttura sono risultati negativi, ma in via precauzionale, saranno nuovamente sottoposti al tampone gli operatori che hanno avuto contatti con i colleghi che hanno contratto il virus. Si attende di ricevere l’esito degli esami ai quali sono stati sottoposti gli anziani. Intanto, nessuno mostra i segni della patologia da coronavirus