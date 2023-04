Anche in primavera la Valle d’Itria e la costa Brindisina sono tra le mete turistiche più attrattive della Puglia: da Ceglie a Cisternino, da Ostuni a Fasano: il pienone è già annunciato. Sì, perché nel weekend di Pasqua, allungato alla Pasquetta, centri storici, località costiere e borghi rurali si preparano ad accogliere numerosi turisti, italiani e stranieri, che hanno scelto di soggiornare in case vacanza e alberghi presenti sul territorio, che spaziano dal “low cost” al “luxury”. Consultando il sito di prenotazioni Booking, ad esempio, è possibile verificare che l’80 per cento delle strutture presenti nel centro storico e nell’agro cegliese è ormai pieno. Ma, si contano ancora strutture disponibili ad accogliere gli indecisi, coloro che sono attesa di certezze dalle previsioni metereologiche.

Il fenomeno

E tale disponibilità di posti letto è frutto di un’ondata di investimenti che pian piano sta portando il settore turistico ad essere un importante fonte di reddito cittadino. Nell’arco di un decennio, infatti, il numero delle strutture ricettive è passato da poche decine ad oltre duecento, offrendo a chi vuole prenotare un soggiorno in città o in campagna un ventaglio di opzioni che soddisfa qualunque esigenza. Così, grazie a tale aspetto, la destagionalizzazione non è più un miraggio. Lo dimostra l’evoluzione del settore luxury a queste latitudini. Ville di lusso con piscina e qualunque tipo di servizio vengono richieste pure in bassa stagione. A parlarne sono le impreditrici cegliesi, Maria e Donatella Convertino, responsabili rispettivamente dell’agenzia di servizi “Atrullia” e dell’agenzia immobiliare “Domas”: «Nel settore luxury si sta realizzando la destagionalizzazione che si auspicava da tempo nel periodo aprile e ottobre. E, ora, l’iniziativa della Regione di inserire nuove rotte aeree ci aiuterà tanto perché c’è un fortissimo interesse per la Puglia anche da parte di gente che prima non riuscivamo ad intercettare. Per Pasqua abbiamo prenotazioni relativi a soggiorni mordi e fuggi, parliamo prevalentemente del weekend allungato alla Pasquetta».

E aggiungono: «Il periodo pasquale apre alla stagione estiva, che si preannuncia molto positiva. Ora, abbiamo prenotazioni dal Nord Europa, Belgio, Paesi Bassi, Olanda. Ad essere molto richiesti sono i servizi che offriamo, tra cui chef a domicilio, spesa a domicilio, autista, baby e dog sitter. Poi, abbiamo strutture e piscine riscaldate, dove è possibile fare il bagno visti i 22 gradi di oggi in Puglia. Bisogna tener conto, inoltre, non solo dei turisti che arriveranno. Ci sono anche molti investitori, che hanno acquistato strutture di lusso, che solitamente decidono di godere della loro abitazione a Pasqua prima di aprirla al pubblico a maggio. Questi investitori li troviamo in ristoranti, supermercati e attività commerciali in genere con un riscontro economico sul territorio».



Ad occuparsi del banchetto pasquale, invece, saranno i ristoranti della zona, come Masseria Casina Vitale, dove si può soggiornare e gustare piatti della tradizione pugliese.

Qui, come spiega la titolare Isabella Strada, le prenotazioni sono in corso: «Per quanto riguarda le prenotazioni per il pranzo di Pasqua e per i soggiorni nella nostra masseria siamo al 50 per cento. Quest’anno la Pasqua non si sta muovendo tanto, ma si attende lo sprint finale nei prossimi giorni, perché molta gente vuole essere certa che ci siano belle giornate. Generalmente, in questo periodo lavoriamo con turisti del Nord Europa. Al momento, abbiamo prenotazioni dalla Germania per soggiorni di una settimana. Mentre le prenotazioni dell’ultima ora sono degli italiani che chiedono di soggiornare per Pasqua e Pasquetta, tenendo d’occhio le previsioni metereologiche».

Al tutto esaurito si preparano anche gli operatori turistici di Ostuni, Fasano e Cisternino, dove la stagione delle vacanze è già iniziata, con l’arrivo de primi turisti stranieri e italiani. Nel week end il clou. Sarà pasquetta speciale anche a Brindisi, dove approderà proprio nel pomeriggio del 10 aprile la nave da crociera “Msc Sinfonia”.