Vacanze low cost? Sei città dove bastano 60 sterline per trascorrere una giornata. Birre a pochi spicci e cena a 20 euro

Dove andare in vacanza spendendo poco? Ci sono sei città, nel mondo, dove una coppia può trascorrere una giornata con meno di 60 sterline (circa 68 euro, seguendo il cambio attuale). Lo studio è l'Holiday Money Report 2023 pubblicato su PostOffice.co.uk, un sito inglese che si occupa prevalentemente di turismo. Non ci sono destinazioni italiane tra le più economiche al mondo, anzi, Roma è tra le più care, almeno tra quelle prese in esame.

Lo studio prende in considerazione quanto denaro serve per restare in due per una giornata, per pernottamento, pranzo e cena fuori più altri servizi (dalla crema solare al prezzo del repellente anti-zanzare). Non è invece all'interno dello studio il prezzo del volo per raggiungere la destinazione.