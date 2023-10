Una flotta di mezzi di nuova generazione per trasportare le persone all’interno del territorio provinciale. Ieri mattina, nella sede della Stp di Brindisi (sulla strada statale 613, all’interno della zona industriale) sono stati presentati i nuovi 17 autobus extraurbani ibridi, alla presenza delle autorità del territorio e non solo.

Le caratteristiche tecniche

I nuovi veicoli, di marca Iveco, hanno una lunghezza di circa 12 metri ed hanno un’alimentazione ibrida ed il pianale ribassato. All’interno, i mezzi sono di quasi 70 posti complessivi: di questi, 45 sono quelli a sedere e 22 sono in piedi, tutti allestiti per l’accesso a bordo e per il trasporto di passeggeri con diversa abilità.

Gli autobus sono stati messi in servizio già dallo scorso mese: due di questi, in particolare, hanno iniziato il servizio il 14 settembre sulla linea sub-urbana M, in occasione dell’avvio del calendario scolastico regionale e dell’avvio a regime dei servizi di trasporto pubblico che servono a garantire i collegamenti con i diversi istituti scolastici del territorio, pur essendo utilizzati anche per il trasporto ordinario. Successivamente, invece, sono entrati in funzione anche altri tra i 15 autobus oggetto della fornitura.

Sostenibilità ambientale

L’assessore regionale ai Trasporti, Anna Maurodinoia, ha spiegato che questa fornitura rientra in una ancora più ampia a varie aziende in ambito Cotrap, il consorzio pugliese dei trasporti: «Questi – ha detto - sono i primi 17 dei 168 che abbiamo acquistato tramite le risorse del React Eu (la misura con cui l’Unione europea ha voluto dare una risposta ai disagi economici della pandemia, ndR) e saranno destinate 19 imprese del consorzio». Gli altri mezzi sono pronti ed in attesa di immatricolazione ed a breve saranno consegnati per metterli in circolazione. Questo tipo di autobus, ha aggiunto la componente della giunta guidata da Michele Emiliano, consentono ai viaggiatori di avere «autobus tecnologicamente avanzati, più sostenibili dal punto di vista ambientale e sicuramente più comodi».

Addio ai vecchi mezzi inquinanti

Sulla stessa linea il presidente di Stp, Salvatore Tomaselli, ha inquadrato l’utilizzo che si farà delle nuove vetture nel contesto di Brindisi e provincia: «Si tratta di autobus di nuova generazione, che sono apprezzabili dal punto di vista della sostenibilità perché hanno minori emissioni e sono quindi più sostenibili».

Aspetto a cui se ne va ad aggiungere uno di stampo “utilitaristico” per l’azienda brindisina, perché le vetture che sono state presentate «ci mettono nelle condizioni di sostituire autobus vecchi Euro 2, che dal punto di vista ambientale avevano un impatto maggiore. Poi sono anche mezzi moderni dal punto di vista della strumentazione in termini di sicurezza per chi viaggia a bordo dell’autobus, così come quello della logistica, per sostenere i servizi che facciamo: sono ribassati e di facile accesso per i diversamente abili». Quindi «una nuova generazione di mezzi che sono più efficienti e danno maggiore comodità all’utenza».

Altri sono in arrivo

Tomaselli, tra le altre cose, ha spiegato che è prevista la fornitura di ulteriori 32 autobus simili, «con la speranza che questi possano essere consegnati entro la fine dell’anno e l’inizio del nuovo. Sostituiranno gli ultimi euro 2 in dotazione all’azienda, che dovrebbero tra l’altro essere banditi dal gennaio del 2024». All’inaugurazione erano presenti anche altri esponenti delle istituzioni, dal vice presidente della Provincia, Giovanni Barletta al vicesindaco di Brindisi Massiliano Oggiano, oltre ai consiglieri regionali Maurizio Bruno ed Alessandro Leoci.