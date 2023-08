Croce e delizia, l’estate brindisina. Ad esempio: una serata sotto le stelle e i disagi di quanti, tra residenti e vacanzieri, non hanno potuto utilizzare a notte fonda la motobarca lo scorso 14 agosto per andare da una sponda all'altra del porto interno.

Le segnalazioni dei cittadini

In tanti, infatti, hanno segnalato che il servizio sia durato sino alle 23.20, facendo salire le persone fino al riempimento della capienza consentita. Una lamentela che ha avuto una sua eco anche attraverso alcuni gruppi social che parlano di Brindisi. Dalla Stp fanno sapere che l’orario indicato è quello delle giornate feriali, in cui ricade anche quella di lunedì scorso, pur essendo la vigilia di Ferragosto, non un giorno qualunque. Disposizioni di cui, però, alcuni cittadini non erano a conoscenza, con la conseguenza che chi avrebbe voluto utilizzare il mezzo ha dovuto trovare delle vie alternative, anche andando a piedi dalle fermate del centro storico sino al Casale. In vista delle feste patronali, quindi, la speranza è che non ci siano questo tipo di incomprensioni e disservizi, soprattutto nelle giornate “clou” delle celebrazioni (sabato e domenica).

Da oggi i lavori per il nuovo pontile

In vista dei santi patroni

Da Stp, infatti, fanno sapere che gli orari rimarranno quelli ordinari che saranno emessi in prossimità del servizio (per il weekend, ad esempio, la motobarca termina all’1.40), in attesa di capire se poi ci saranno, cosa che sarebbe auspicabile, particolari richieste da parte dell’amministrazione comunale. Negli scorsi anni, in particolare, era stata allestita una navetta gratuita verso il centro, soprattutto per le giornate di sabato e domenica. Aspetti che, ragionando in prospettiva, ci proiettano verso la festa dei santi patroni a Brindisi, che avrà il suo clou tra l’1 ed il 4 settembre con le tradizionali processioni ed i fuochi artificiali nella giornata di sabato 2. Il programma civile, in ogni caso, sarà presentato a breve in conferenza stampa e partirà già il 26 di questo mese, in una sorta di cammino di avvicinamento alla celebrazione di san Teodoro d’Amasea e san Lorenzo da Brindisi.

Il budget a disposizione

L’organizzazione è stata affidata alla parrocchia della Cattedrale (Visitazione e san Giovanni il Battista) per un budget complessivo di 50 mila euro di queste, 20mila serviranno “per la realizzazione e gestione di tutte le esigenze prescritte dalle disposizioni in materia di safety e security” e 30mila “per la realizzazione degli eventi connessi ai festeggiamenti in onore dei Santi Patroni”. Tocca a Multiservizi, invece, occuparsi dell’allestimento delle luminarie e dello spettacolo dei fuochi artificiali. Palazzo di città, infatti, attraverso una delibera di giunta ha dato mandato alla propria partecipata per “l’acquisizione della fornitura delle luminarie artistiche e dello spettacolo pirotecnico”, con una somma massima che è stata fissata a 60mila euro, iva inclusa. Multiservizi, infatti, “eseguirà direttamente le lavorazioni di competenza, acquisendo mediante procedure di evidenza pubblica le forniture ed i servizi necessari e svolgendo il coordinamento tecnico dell’insieme”.

Bancarelle e giostre

Sempre nelle scorse settimane, è stato lanciato anche l’avviso pubblico rivolto agli operatori che andranno a costituire la fiera delle tradizionali bancarelle. Il documento specifica che ci sarà tempo sino a oggi alle 12 per presentare le domande da parte degli interessati, ma mettendo anche in evidenza che “numero e dimensione ed ubicazione dei posteggi sarà successivamente definita sulla base delle indicazioni della giunta municipale e dell’ufficio tecnico”. In ogni caso, tutte le domande già inoltrate durante quest’anno, ed in forma spontanea, dagli operatori (fino alla pubblicazione dell’avviso stesso) saranno comunque considerate valide. A completare il quadro, l’ordinanza per il luna park, che sarà situato in piazzale Spalato, nel periodo che va tra il 28 agosto ed il 12 settembre (per le operazioni di montaggio e smontaggio delle giostre).