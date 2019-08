Protesta contro i tagli ospedalieri: sotto accusa Asl e Regione Puglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN PIETRO VERNOTICO - Partecipata e sentita la manifestazione che si è svolta questa mattina davanti all’ex ospedale Ninetto Melli di San Pietro Vernotico in provincia di Brindisi. Sindacati, politica e gente comune tutti insieme per manifestare contro i disservizi del piano di riordino ospedaliero ma anche contro i tagli e i ritardi accumulati nel frattempo a quasi tre anni dal protocollo d’intesa che trasformava il nosocomio sanpietrano in presidio territoriale di assistenza.La protesta, partita da San Pietro ma che si estenderà agli altri centri in forte sofferenza, assicurano i rappresentanti sindacali della Cgil che sono già stati contattati da personale sanitario e amministratori, pare possano contare sull’appoggio di parte della politica che contrasta le scelte della Regione. L'invito del sindacato di categoria è che anche le altre sigle si uniscano per fare fronte comune. Alla manifestazione di oggi era presente l’amministrazione di San Pietro, una delegazione di Cellino San Marco, il sindaco di San Donaci e quello di Torchiarolo.