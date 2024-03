Caso Bari, il sindaco Decaro alla manifestazione di Roma

In tantissimi questa mattina a Roma per la manifestazione contro le mafie organizzata dall’associazione antimafia Libera per ricordare le 1.081 persone uccise dall’inizio del 900 dai clan di mafia, ndrangheta e camorra: una carovana della legalità che percorrerà il centro della capitale dall’Esquilino al Circo Massimo per dire no alla criminalità organizzata con una giornata di festa, ma anche di riflessione. «Siamo indignati dalla modalità e da chi cavalca tutto questo – ha detto don Ciotti al sindaco Antonio Decaro presente a Roma – è la tua vita che parla, nessuno può permetterselo e lo dirò anche dal palco». Il riferimento è alla nomina, da parte del ministro dell'Interno, della commissione d'accesso che dovrà valutare se vi siano state o meno infiltrazioni mafiose nell'amministrazione del Comune di Bari.