Con la moto contro il tronco di un ulivo: grave ragazzo di 24 anni

Grave incidente stradale stasera, sabato, sulla via del mare: tra San Pietro Vernotico e Campo di Mare, in provincia di Brindisi, una moto con due giovani uomini a bordo è uscita di strada andando a schiantarsi contro il tronco di un ulivo poco distante nella campagna.Immediati i soccorsi, soprattutto per uno dei due motociclisti, un 24enne di Cellino San Marco, rianimato sul posto e trasportato d'urgenza all'ospedale Perrino di Brindisi. Le sue condizioni sono gravi.Sul posto mezzi di soccorso e forze dell'ordine per regolamentare il traffico lungo la provinciale 86 particolarmente intenso nella stagione estiva.