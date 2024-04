Incidente stradale tra due auto (una contromano), tre feriti: i vigili del fuoco liberano una persona incastrata nell'abitacolo

Incidente stradale nella notte sulla strada statale 379 nel Brindisino, altezza Pantanagianni in direzione Bari: l'incidente ha visto coinvolte due auto, una Fiat e una Lancia mentre una terza auto è stata coinvolta marginalmente. Da quanto appreso, la Fiat - modello Grande Punto - viaggiava contromano sulla statale e ha causato lo schianto.

Tre persone sono rimaste ferite, una incastrata nell'abitacolo e i vigili del fuoco hanno provveduto ad utilizzare tecniche e attrezzature per liberarla. La persona estratta si trovava a bordo della Lancia Y. Una volta terminate le operazioni di soccorso le persone coinvolte sono state prese in carico dal 118 e l'area è stata messa in sicurezza.