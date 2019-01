Il comandante generale dei carabinieri incontra i militari di Francavilla e Ostuni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Giovanni Nistri, accompagnato dal Comandante della Legione Carabinieri “Puglia”, Generale di Brigata Alfonso Manzo, ha visitato ieri la Compagnia Carabinieri di Francavilla Fontana e le Stazioni dei Carabinieri territoriali e forestali di Ostuni, dove - in entrambi i casi - è stato ricevuto dal Comandante Provinciale Carabinieri di Brindisi, Colonnello Giuseppe De Magistris, e, a Francavilla Fontana, dal Comandante della Compagnia, Capitano Gianluca Cipolletta, e, a Ostuni, dal Col. Ruggiero Capone, Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Brindisi e dal Capitano Daniele Boaglio, Comandante della Compagnia di Fasano.Nella Città degli Imperiali, nella sala rapporto della caserma, l’Alto Ufficiale ha incontrato i Comandanti delle sette Stazioni territoriali ricadenti sotto la giurisdizione della Compagnia (ovvero, oltre alla Capoluogo, quelle di San Donaci, San Pancrazio Salentino, Villa Castelli, Oria, Erchie e Torre Santa Susanna), nonché militari di ogni grado del Reparto, i componenti della locale Associazione Nazionale Carabinieri in congedo e una delegazione degli organismi di rappresentanza regionale (Cobar).A Ostuni, invece, il Generale Nistri ha incontrato i Comandanti delle Stazioni Carabinieri territoriale, Luogotenente Federico Sabatelli, e forestale, Maresciallo Biagio Paolo Barra, nonché tutti i Carabinieri effettivi presso i due reparti.L’Alto Ufficiale ha espresso parole di apprezzamento e di ringraziamento per l’attività svolta, nonché per lo spirito di sacrificio, la dedizione e la disponibilità evidenziata in più occasioni, anche nel recente periodo, dai Carabinieri del Comando Provinciale di Brindisi nell’espletamento del servizio, ribadendo l’importanza e il ruolo di assoluta centralità ricoperto dall’Arma dei Carabinieri nel “sistema sicurezza” del Paese.