Rossi è il nuovo sindaco di Brindisi: Cavalera riconosce la sconfitta. A Francavilla Denuzzo sorpassa Bruno. Una donna a Oria

Chiusi da pochi minuti i seggi a Brindisi, Francavilla Fontana e Oria dove gli elettori sono stati chiamati al voto di ballottaggio.vince il ballottaggio di Brindisi con un consenso largo che sfiora il 59%. Lo sfidante Roberto Cavalera ha riconosciuto la vittoria di Rossi annunciado una dura opposizione: "E' stata una campagna al vetriolo" ha commentato il candidato sindaco del centrodestra.A Francavilla Fontana vinceche supera Maurizio Bruno, il più suffragato al primo turno. Anche qui il sorpasso come Brindisi.A Oria si afferma con un largo successoche batte Giuseppe Carbone.Forte calo dell'affluenza, anche rispetto al primo turno: in provncia di Brindisi ha votato il 54,39% contro il 68,39% del 10 giugno.A Brindisi è stata del 40,67% contro il 60,73% di due settimane fa. Marcato il calo di Francavilla Fontana: 56,89% rispetto al precedente del 71,95, in pratica 15 puinti in meno. A Oria invece ha votato il 65,62% degli elettori contro il 72,77 del 10 giugno.Roberto Cavalera (centrodestra): 43,99%(centrosinistra): 56,01%Maurizio Bruno (centrosinistra): 49,47%(centrosinistra): 50,53%Giuseppe Carbone (moderati): 45,61%(moderati): 54,39%