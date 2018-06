Si vota a Brindisi, Francavilla e Oria: seggi aperti regolarmente dalle 7

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono poco meno di 118mila i cittadini chiamati alle urne oggi, nel turno di ballottaggio, per decidere chi saranno i nuovi sindaci di Brindisi, Francavilla Fontana e Oria. I seggi si sono aperti stamattina alle 7 e chiuderanno alle 23: subito dopo inizieranno le operazioni di scrutinio.Nel capoluogo, gli aventi diritto sono in totale 73.948, 39.076 donne e 34.872 uomini e dovranno scegliere tra il candidato del centrodestra Roberto Cavalera, che al primo turno ha ottenuto 15.148 preferenze, ed il candidato del centrosinistra Riccardo Rossi, che invece di voti ne ha ottenuti 10.254, circa 5mila in meno.A Francavilla Fontana, intanto, c’è già un dato certo: il prossimo sindaco sarà ancora dell’area del centrosinistra. Chi siederà sulla poltrona di primo cittadino è però ancora da stabilire. I risultati usciti dalle urne hanno portato al ballottaggio l’uscente sindaco Maurizio Bruno, sfiduciato a novembre scorso da pezzi della sinistra insieme al centrodestra, e Antonello Denuzzo avvocato, docente universitario, al suo debutto ufficiale nel panorama politico locale. Bruno al primo turno ha totalizzato 8.049 voti ovvero il 37,23 per cento delle preferenze, Denuzzo ne ha ottenuti 5.208, il 24,09 per cento.Urne aperte regolarmente anche ad Oria. Qui, sulla scheda che verrà consegnata agli elettori, ci saranno già stampati i nomi dei due candidati sindaco: sulla sinistra quello di Maria Lucia Carone, sulla destra quello di Pino Carbone. Le percentuali da cui si parte nel primo turno sono del 46,29% di Pino Carbone, per un totale di 4295 voti e del 45,87% di Maria Lucia Carone, per un totale di 4256 voti.