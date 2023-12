Ignorano alt e speronano una volante, 3 arresti a Brindisi

In piena notte viaggiavano su un'Audi RS3 con targa straniera nella periferia a nord di Brindisi. All'alt della polizia, però, il conducente dell'auto, invece di fermarsi, ha accelerato imboccando la tangenziale di Brindisi e dirigendosi verso Bari. Ne è nato un inseguimento e, dopo alcuni chilometri, l'auto ha invertito il senso di marcia e, a 250 chilometri orari, ha speronato un'altra volante della polizia intervenuta e danneggiato una macchina che in quel momento transitava nella zona. Alla fine l'Audi e i suoi occupanti, due brindisini di 19 anni e uno di 18, sono stati bloccati nei pressi del centro commerciale Le Colonne.

I tre "hanno dimostrato da subito forte insofferenza e comportamento oltraggioso nei confronti degli operatori di Polizia", e alla fine un 19enne e il 18enne sono stati arrestati per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, mentre al conducente dell'auto - già segnalato per uso personale di stupefacenti - è stata contestata la violazione delle norme sulla guida sotto l'effetto di droghe.

In macchina è anche stata trovata una piccola quantità di hascisc. L'auto, risultata di proprietà di una società di noleggio, è stata sequestrata e i tre sono stati sottoposti ai domiciliari.