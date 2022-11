Non si fermano all'alt e vanno a sbattere contro quattro auto

Un incidente con cinque auto coinvolte si è verificato poco fa a Mesagne all'incrocio di via Gorizia con via San Lorenzo. Una Fiat Panda non si è fermata all'alt della polizia ed è fuggita. Lungo la marcia, per cause ancora in fase di accertamento, ha causato un incidente coinvolgento altre quattro auto.

Fermati dalla polizia

I poliziotti sono riusciti a bloccare gli occupanti della Panda. Sul posto è intervenuta una unità del 118. Nel sinistro c'è stato un ferito. Indaga la polizia e i vigili urbani accorsi sul posto.