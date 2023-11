Perde il controllo dell'auto per fuggire ai carabinieri e sbatte contro il guardrail: denunciato. Ferita una ragazza

Alla guida senza patente e con un tasso alcolemico oltre il consentito, un 34enne di Lizzanello, perde il controllo dell’auto per sfuggire all’alt dei carabinieri e va a sbattere contro il guardrail. La vicenda verificatasi, nella notte tra martedì e mercoledì scorso, si è chiusa tanta paura, la denuncia dell’uomo e il ricovero per accertamenti in ospedale a Lecce della ragazza, una 22enne, che sedeva sul lato passeggero del veicolo.

Cosa è successo



Secondo la ricostruzione dei fatti, l’uomo viaggiava in auto con l’amica lungo la provinciale 1 (Lecce – Vernole) quando all’altezza di una stazione di servizio ha incrociato il posto di blocco dei militari, che gli hanno intimato l’alt.

Il 34enne, forse preso dal panico, invece che rallentare ha preferito accelerare, dando così il via all’inseguimento. Improvvisamente però il conducente della Fiat, ha deviato il percorso imboccando contromano l’uscita 9d della tangenziale in direzione Merine-Vernole-Melendugno. Una manovra per cui si è temuto subito il peggio. Per fortuna a quell’ora il tratto di strada era sgombro di altre auto, scongiurando così il peggio. Il 34enne però, con i carabinieri della sezione radiomobile alle spalle, poco dopo ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere violentemente contro il guardrail.



L’auto è andata distrutta nella parte frontale, mentre il conducente n’è uscito incolume. La ragazza ha riportato una ferita alla testa, per la quale è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 e il successivo ricovero al “Fazzi” di Lecce per ulteriori accertamenti. La 22enne, è stata anche perquisita, e segnalata in Prefettura per il possesso di una dose di droga.



L’uomo invece, dopo aver confessato di non aver mai conseguito la patente, è stato sottoposto ai test alcolemici che hanno confermato la guida in stato d’ebbrezza. Per il 34enne è scattata quindi una doppia denuncia e il sequestro della Fiat Idea.