Salento, non si ferma all'alt: inseguimento folle, poi sbatte contro un muretto/In auto "coca" e hashish

Dopo un inseguimento in auto, viene trovato in possesso di droga e viene arrestato. È accaduto nella notte appena trascorsa tra Cannole e Borgagne in Salento.

L'uomo, residente a Castrignano dei Greci, era alla guida di una Audi A3 quando all'altezza di Cannole si è imbattuto in un controllo dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Maglie. Anzichè fermarsi all'alt, ha premuto il piede sull'acceleratore e ha tentato di scappare.

L'inseguimento

Gli uomini dell'Arma lo hanno inseguito per diversi chilometri attraverso diversi centri abitati.

Dopo circa 40 minuti, la corsa dell'uomo si è conclusa contro un muretto a secco a Borgagne. Nel corso della fuga, il conducente avrebbe cercato più volte di disfarsi di qualcosa dal finestrino.

Nel corso del controllo, i militari avrebbero ritrovato due grammi di cocaina e un grammo e mezzo di hashish. E, a quanto pare, l'auto era priva di copertura assicurativa, mentre la patente del conducente era stata revocata. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.