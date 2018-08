© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI - A spasso per le vie del quartiere Casale con indosso solo un pannolino. Ieri mattina, un bambino ha messo in allarme un intero rione. Per fortuna, la momentanea “fuga” da casa del piccolo si è conclusa grazie all’intervento di due motociclisti della Nibbio: i poliziotti, incuriositi da quella minuscola figura che si aggirava tutta sola in via Margarito da Brindisi, si sono messi immediatamente alla ricerca di mamma e papà, una famiglia di vacanzieri baresi che da qualche giorno ha preso in affitto un appartamento in città. Quando i due poliziotti hanno bussato alla porta di casa, i genitori increduli non riuscivano a capire cosa fosse accaduto. Lo avevano cercato disperatamente per tutto l'appartamento pensando che si fosse nascosto in qualche armadio. Invece il piccolo, dopo aver sceso le scale, aveva percorso a piedi alcuni metri. Provvidenziale l'intervento della polizia per una storia che avrebbe potuto prendere senz'altro una brutta piega.