Attore pugliese vittima di un attacco hacker: sul suo profilo social bandiera e foto inneggianti all'Isis

Era su facebook come ogni giorno quando ha scoperto che al posto della sua foto profilo erano comparsi bandiera dell’Isis e terroristi inneggianti all’islamismo estremo. Disavventura, ieri sera, per l’attore Giuseppe Vitale, 49enne, originario di Oria e presente in numerose pellicole anche di respiro nazionale. Il social network gli ha segnalato un accesso insolito e gli ha richiesto di autenticarsi, ma non ci è riuscito. Quindi il suo profilo, che usa anche per fini professionali, è stato chiuso per via delle misure anti-terroristiche

La reazione

«Un fulmine a ciel sereno mentre aggiornavo mio profilo e pagina - dichiara il diretto interessato - figurarsi se uno come me può simpatizzare per l’Isis e il terrorismo in genere». Non il primo caso di questo genere, comunque. Negli scorsi anni, situazioni analoghe erano capitate a giornalisti e imprenditori, persino a una sede del Partito democratico in Toscana.

«Mi auguro che la questione da me segnalata sia risolta quanto prima, perché quel profilo per me è anche professionale e collegato a pagine che gestisco per via della mia attività», auspica Vitale. Da attore hackerato a presunto simpatizzante terrorista è stato un attimo. C’è da credergli: lui non ne sa assolutamente nulla.