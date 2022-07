Da attore in "Viaggi di nozze" e "Ris" a portiere in Serie A: lo strano caso di Falcone

Dal film "Viaggi di Nozze" di Carlo Verdone a "Distretto di Polizia e Ris. Ha un passato nel cinema il nuovo portiere del Lecce, il 27enne Wladimiro Falcone, arrivato dalla Sampdoria a titolo temporaneo con diritto di riscatto e controriscatto.

A tre mesi comparsa in "Viaggi di nozze"

Il debutto di Falcone è folgorante: ha appena tre mesi quando "ottiene" una parte nel film campione d'incassi "Viaggi di Nozze" di Carlo Verdone. E' lui il neonato che viene lavato da Verdone nella scena in cui il celebre attore romano sta cercando di prenotare un posto su un charter. Una parente - a quanto racconta lo stesso Falcone in un'intervista alla Gazzetta dello Sport - gestiva un’agenzia cinematografica «e per quel film, fra le varie comparse, serviva anche un neonato di tre mesi. Così hanno pensato a me. In famiglia siamo tutti appassionati di Verdone, sappiamo le battute dei suoi film a memoria. Ho girato altre scene, diciamo così, in molte puntate di Distretto di Polizia e poi nella serie R.I.S. - Delitti Imperfetti. Mi hanno chiamato persino per uno spot pubblicitario sulle ferrovie francesi. La verità? Non era una cosa che mi appassionava più di tanto. Pativo soprattutto i tempi morti sul set e la necessità frequente di dover ripetere la stessa scena più volte. Ma la passione per il cinema, quella sì, è grande. Vado spesso al cinema ed a casa seguo moltissimo Netflix».

Ma Wladimiro ha le idee chiare: a 5 anni, giocando nella squadra Ostia mare, già capise che è il calcio il suo futuro. E da lì non si è fermato più: una serie di successi, l'approdo nelle nazionali giovanili. Il debutto in Serie A è nel 2019-2020.