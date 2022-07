Lecce, ufficiale l'arrivo di Falcone e Askildsen dalla Samp. I dettagli

"L'U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e controriscatto, il diritto alle prestazioni sportive dei calciatori Wladimiro Falcone e Kristoffen Askildsen dall'U.C. Sampdoria. I giocatori saranno lunedì a Lecce per le visite mediche". Con questo comunicato il Lecce ha ufficializzato oggi l'arrivo dei due giocatori in prestito dalla Sampdoria. Il Lecce dunque ha scelto il portiere: si tratta di Wladimiro Falcone, 27 anni originario di Roma. L’estremo difensore, già protagonista l’anno scorso in blucerchiato con 10 presenze per un totale di 854 minuti giocati, arriva con i galloni del titolare. Decisivo l’affondo di Pantaleo Corvino prima dell’amichevole a Bressanone contro il Bochum. Il responsabile dell’area tecnica salentina ha intavolato una serie di trattative con il club ligure che ha sortito il buon esito della doppia operazione. Nel Salento, infatti, oltre al portiere Falcone si trasferisce Kristoffer Askildsen, centrocampista norvegese, 21 anni di Oslo, già nel giro della nazionale. Radiomercato aveva già parlato delle seguenti cifre: Falcone arriva in prestito con diritto di riscatto a 3 milioni di euro con controriscatto fissato a 4 milioni. Stessa formula per Askildsen ma con riscatto fissato a 2,5 milioni di euro e controriscatto a 3,5 milioni. Con Falcone il Lecce chiude il discorso portieri, avendo in organico Brancolini e Bleve che offrono ampie garanzie.