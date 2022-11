Vocalizzi scambiati per richieste di aiuto: e a casa dell'attore arrivano i vigili

I training vocali di un attore scambiati per tentato suicidio. È accaduto a Taviano dove, nella mattinata di ieri, in via Giacomo Matteotti, nel centro storico, un uomo vicino di casa del malcapitato - un attore siciliano impegnato nel Salento per le prossime settimane - ha sentito il giovane scaldare la voce.

Vocalizzi scambiati per richieste di aiuto

Vocalizzi che ha scambiato per richieste di aiuto di un qualcuno che stava tentando il suicidio. Così ha subito allertato gli agenti della Polizia municipale che sono intervenuti. L'episodio si è chiarito in pochi minuti ma nel centro del Comune sud salentino si è scatenato il panico.