Ancora un incidente mortale (il secondo oggi in Puglia): questa volta sulla Statale 96, che dalla Basilicata arriva in Puglia. All'altezza di Toritto, in provincia di Bari, un sinistro nel quale sono coinvolti un mezzo pesante e un furgone, ha causato la morte di una persona.

A perdere la vita un operaio, che rientrava dal lavoro.

Articolo in aggiornamento