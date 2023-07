Incidente sulla Lecce-Gallipoli: code di tre chilometri sotto il caldo cocente

Incidente sulla Strada Statale 101 da Lecce a Gallipoli, in direzione Sud, all'altezza dello svincolo per Galatone. Un auto è finita contro una mietitrebbiatrice. Ci sono dei feriti, ma nessuno di loro - secondo una prima ricostruzione - sarebbe in gravi condizioni. I feriti sono stati trasportati in ospedale a Copertino e a Lecce. Disagi alla circolazione: code lunghe circa tre chilometri.