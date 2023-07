Incidente stradale all'alba: perdono il controllo dell'auto e si ribaltano. Feriti cinque giovani turisti

Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla strada provinciale che collega Gallipoli a Mancaversa. Un giovane che era alla guida dell'auto, in compagnia di altri quattro amici, deve aver perso il controllo della vettura e si è ribaltato. Intorno alle 6 di questa mattina una squadra dei vigili del fuoco di Lecce, distaccamento di Gallipoli, é intervenuta sulla strada provinciale SP 215 Gallipoli Mancaversa.

Sul posto una Wolkswagen Polo, con a bordo 5 giovani turisti di Varese, è riversa su un fianco sulla provinciale. Per il conducente è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dall'abitacolo. E' stato poi trasportato presso l’ospedale di Gallipoli in codice giallo. Altri due passeggeri sono arrivati successivamente nello stesso ospedale in codice verde per le ferite riportate.