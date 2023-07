Taxi finisce sul marciapiede e travolge tutto: salva per miracolo una bimba di cinque anni grazie al coraggio del padre

Un brutto incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, è avvenuto questa sera, intorno alle 19.30, in corso Cavour a Bari, nei pressi della Camera di Commercio. Un taxi, per cause in corso di accertamento, ha prima colpito un’auto in sosta sulla strada del centro città per poi finire la sua corsa sul marciapiede, dove ha abbattuto alcuni pali della segnaletica stradale. Solo la prontezza di riflessi del papà di una bambina di cinque anni ha fatto sì, invece, che non succedesse l’irreparabile, dato che l’uomo è riuscito a spostare sua figlia all’ultimo momento, poco prima che il taxi la prendesse in pieno.

Per fortuna solo tanta paura

Per la famiglia, di Adelfia, solo tanta paura e un ricordo che sarà difficile da dimenticare. Sul posto per i rilievi e per comprendere la reale dinamica dell’accaduto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Bari.