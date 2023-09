Puglia a segno con il Lotto. Nel concorso di sabato 9 settembre, come riporta Agipronews, a spiccare sono i 53.400 euro vinti a Monopoli, in provincia di Bari, con quattro terni e una quaterna sulla ruota di Bari (numeri giocati: 1-9-26-45-76).

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per poco più di 5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 807,6 milioni in questo 2023.