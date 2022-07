Polignano, maxitamponamento all'alba sulla statale 16: due feriti gravi e traffico in tilt

Brutto incidente stradale questa mattina sulla Statale 16, dove all'alba ben 4 veicoli sono rimasti coinvolti in un maxitamponamento all'altezza dello svincolo per Polignano a Mare sud.

Una Renault Clio, su cui viaggiavano due giovani, è uscita di strada per cause ancora tutte da accertare, non escluso un colpo di sonno del conducente. Questo ha però evidentemente causato il resto della carambola con una Smart, su cui viaggiava una giovane coppia di baresi, che ha tamponato un furgone su cui vi erano della braccianti agricole che andavano al lavoro. A sua volta quest’ultimo mezzo ha tamponato una Peugeot. Ad avere la peggio la coppia occupante la Smart finita in codice rosso in ospedale mentre gli altri feriti sono in codice giallo.

APPROFONDIMENTI POLIGNANO Polignano, maxitamponamento all'alba sulla statale 16: due feriti... L'IMPATTO Con l'auto contro un albero di ulivo: incidente a Mesagne, un... L'INCIDENTE Aradeo, incidente tra auto e Vespa all'incrocio: un ferito in... LO SCHIANTO Mesagne, incidente sulla provinciale: auto distrutte, feriti anche...

I feriti in tre ospedali

Sul posto diverse ambulanze che hanno provveduto a smistare le persone coinvolte nel sinistro tra gli ospedali “San Giacomo” di Monopoli, “Di Venere” di Bari e la clinica Mater Dei. Ai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Monopoli ricostruire la dinamica del sinistro dopo aver effettuato i rilievi mentre i colleghi dell’Arma della Stazione monopolitana hanno regolato la viabilità. La Statale è rimasta bloccata per diverse ore e il traffico smistato sulle arterie complanari.