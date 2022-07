Aradeo, incidente tra auto e Vespa all'incrocio: un ferito in ospedale

E' di un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto in tarda mattinata ad Aradeo, all'altezza di un incrocio.

Per cause ancora tutte da accertare, un'auto e una Vespa sono entrate in collisione all'incrocio tra via Puglia e via Marconi. Ad avere la peggio è stato l'uomo a bordo della Vespa. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia municipale per effettuare i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell'incidente e l'ambulanza del 118. L'uomo è stato condotto a sirene spiegate in ospedale.