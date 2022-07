Da Lecce a Brindisi in bici sulla Statale: «Andavo a trovare le mie figlie»

Da Lecce a Brindisi in bicicletta, percorrendo la Superstrada - la statale 613 - per andare a trovare le sue figlie. Un 48enne leccese è stato fermato dalla Polizia locale di Torchiarolo all'altezza del chilometro 15, dopo numerose segnalazioni arrivate da parte degli automobilisti.

Decine di chiamate ai vigili

APPROFONDIMENTI TARANTO Ciclista investita da una moto sul litorale: grave una donna

L'uomo, a bordo di una bicicletta, pedalava mantenendosi vicino al guardrail questa mattina, quando gli agenti lo hanno fermato, anche per la sua sicurezza. Agli uomini in divisa l'uomo ha raccontato di essere partito da Lecce per andare a trovare le figlie, che risiedono a Brindisi. Gli agenti lo hanno accompagnato fuori dalla statale, permettendo anche agli automobilisti di procedere su quell'arteria in sicurezza.