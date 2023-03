Pnrr e sanità, a Bari 60 milioni per un ospedale e 5 case di comunità

Poco meno di 60 milioni di euro per Bari per realizzare entro il 2026 cinque case di comunità e un ospedale di comunità: è il progetto presentato questa mattina dal sindaco Antonio Decaro, dall'assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese, e dal direttore generale dell'Asl, Antonio Sanguedolce.

Le risorse da investire sono quelle del Pnrr, e per Bari ci sono a disposizione 59,8 milioni su 172 milioni complessivi destinati all'Asl barese, che serviranno per creare le nuove strutture assistenziali e migliorare i servizi anche attraverso la digitalizzazione.

Gli investimenti

L'Asl investirà 6,5 milioni per realizzare le cinque case di comunità in altrettante strutture messe a disposizione dal Comune: si tratta degli immobili di via Cacudi, via Aquilino, la Centrale del latte in viale Orazio Flacco, l'ex mercato Carrante di via Di Cagno Abbrescia e l'edificio di via Davide Lopez. Inoltre, l'ex mercato Carrante ospiterà anche l'ospedale di comunità per una spesa da 3,6 milioni.

Per la centrale operativa saranno spesi 172 mila euro, sarà realizzata in via Lopez, per le attività di telemedicina e assistenza domiciliare. Altri 7,1 milioni saranno utilizzati dalla Asl per l'acquisto di nuove apparecchiature: per il Di Venere previsti due angiografi, un ecotomografo per la cardiologia, una risonanza magnetica, una Tac, un sistema polifunzionale per radiologia digitale per il pronto soccorso. Anche per l'ospedale San Paolo sono previste due Tac, una risonanza magnetica, e due telecomandati digitali per la radiologia e il pronto soccorso.