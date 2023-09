Mancata precedenza, scoppia la lite in strada: calci all'auto e specchietto rotto

A Molfetta si torna a parlare di sicurezza sulle strade. Questa volta a vivere dei minuti di panico, per fortuna senza conseguenze fisiche, è stato un 19enne preso di mira nella mattinata di ieri da un altro automobilista per una mancata precedenza. Si è sfiorata la lite. L’episodio è avvenuto nei pressi della rotatoria che da via Terlizzi conduce verso il centro cittadino.

Lite per mancata precdenza: il racconto della testimone



A raccontare l’accaduto è stata una testimone oculare: «Ero appena entrata a Molfetta da Terlizzi – racconta la donna – e ho notato sfrecciare una berlina di grossa cilindrata nera che ha superato l’utilitaria blu che mi precedeva e le ha bloccato la strada».

A quel punto, nello stupore generale della coda di auto che si è subito creata in quel tratto di strada, dalla berlina è sceso un uomo alterato che ha cominciato ad inveire contro il conducente dell’utilitaria, un ragazzo di 19 anni, a sua detta per una mancata precedenza.

Uno specchietto rotto



«Sono rimasta sconvolta, poi, nel vedere questa persona nel tentativo di malmenare il ragazzo attraverso il finestrino aperto. Per fortuna non è riuscito ad aprire lo sportello che, provvidenzialmente, era stato chiuso poco prima. Rassegnato dal non poter fare altro, l’automobilista in questione ha preso a calci l’auto prima di spaccare uno specchietto». Fortunatamente, secondo quanto ricostruito dalla donna, il suono incessante dei clacson di tutte le auto presenti in zona ha messo in fuga l’aggressore dopo pochi ma concitatissimi minuti.



«Avendo assistito attonita a quel momento, ho cercato subito dopo di soccorrere il ragazzo, contro il quale l’energumeno aveva lanciato anche un sigaro acceso. Il giovane era davvero bianco dalla paura e ancora sotto shock. Non ho mai assistito a una scena simile, tristemente da far west» ha concluso la testimone.