Lite con i genitori per i soldi e distrugge una vetrata: 31enne arrestato

Chiede in continuazione soldi al padre e, al culmine dell'ennesima lite, manda in frantumi una vetrata. Un 31enne di Ugento già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato nelle scorse ore dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e danneggiamento.

L'ultima lite e l'arresto

I fatti sono avvenuti nell'abitazione in cui il giovane vive con la sua famiglia. Pare che i comportamenti aggressivi del 31enne andassero avanti da diverso tempo, così come le continue richieste di denaro nei confronti dei genitori. L'ennesima discussione, nelle scorse ore, è però culminata con il danneggiamento di una vetrata e con l'intervento dei militari.

I carabinieri della stazione di Ugento, diretti dal luogotenente Alessandro Borgia, hanno bloccato il giovane e lo hanno accompagnato in caserma. Da lì, poi, su disposizione del pubblico ministero di turno, lo hanno trasferito nel carcere di Lecce, dove ora si trova in attesa di ulteriori decisioni dell'autorità giudiziaria.