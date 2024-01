Lite furibonda tra fidanzati nella Villa comunle, interviene la Polizia e l'uomo tenta di dare una testata all'agente: arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un giovane tarantino di 36 anni e denunciato la sua compagna di 22 anni perché ritenuti presunti responsabili dei reati di minacce, resistenza e tentate lesioni a Pubblico Ufficiale.

I poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti nelle adiacenze della Villa Peripato dove era stata segnalata una violenta lite tra una coppia di giovani.

Cosa è successo

Appena arrivati sul posto, gli agenti, hanno tentato di sedare gli animi tra i due ma per tutta risposta sarebbero stati aggrediti verbalmente dalla ragazza la quale, dopo averli offesi, si sarebbe rifiutata in maniera decisa di fornire i suoi documenti personali per l’identificazione.

Il compagno, assistendo alla scena, si sarebbe avvicinato minacciosamente ai poliziotti ed avrebbe tentato più volte di aggredirli provando a sferrare una testata all’indirizzo di uno degli uomini della Squadra Volante.

Dopo alcuni concitati momenti, il giovane – un tarantino di 36 anni – è stato bloccato, ma ha proseguito nel suo violento comportamento, dimenandosi anche all’interno dell’auto di servizio fino all’arrivo negli Uffici della Questura.

Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, il giovane è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari. Per la sua compagna è scattata la denuncia in stato di libertà.