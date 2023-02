Investì il rivale in amore e lo colpì con una roncola: condannato a otto anni per tentato omicidio

Confermata anche in appello la condanna a otto anni a carico dell'operaio 36enne Antonio Basile, che il 27 novembre del 2020 - secondo le indagini e i giudici dei primi due gradi di giudizio - avrebbe travolto volontariamente con la propria auto un vigile del fuoco, all'epoca in servizio al comando di Lecce, ex marito della compagna di Basile. Quest'ultimo, residente a Ugento ma domiciliato a Presicce-Acquarica, nel processo rispondeva dell’accusa di tentato omicidio.

I fatti

Di quella lite furibonda, finita nel peggiore dei modi, si parlò a lungo a Presicce-Acquarica. Il vigile del fuoco, vittima dell'investimento, subì l’amputazione parziale della gamba destra. Ma l'esito di quello scontro avrebbe potuto essere ben altro, se non fosse intervenuto un passante a bloccare Basile che, dopo aver investito l'ex marito della sua compagna, avrebbe iniziato a colpirlo prima con una pistola scacciacani (ritrovata successivamente nelle immediate vicinanze del luogo dell'aggressione) e poi con una roncola.

In primo grado Basile era stato giudicato con rito abbreviato, usufruendo quindi di uno sconto della pena pari a un terzo. Inizialmente l'accusa ipotizzata dalla pm titolare dell'indagine Rosaria Petrolo era stata di lesioni, accusa poi rivista in tentato omicidio dal giudice Marcello Rizzo. Oggi la conferma della condanna a otto anni in Appello. Il vigile del fuoco era rappresetato dagli avvocati Vito Caiulo e Annarita Mancarella. Confermato il risarcimento del danno.