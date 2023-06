​Lite furibonda per motivi passionali tra due ragazze: una 17enne usa il coltello, denunciata

Due ragazze litigano per motivi passionali. Una di queste è minorenne, ha 17 anni. E in un litigio furibondo, fa capolino anche un coltello. Per fortuna, però, le conseguenze non sono letali. Il comando provinciale Carabinieri di Taranto, che da sempre pone particolare attenzione alle attività di prevenzione mirate ad impedire il compimento di reati che vedono il coinvolgimento di minori, ha nell’ultimo periodo incrementato i servizi svolti nel territorio.

In particolare, i carabinieri della Stazione di Pulsano, la notte tra il 12 e il 13 di questo mese, hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica per i minorenni, una 17enne del posto, presunta responsabile del reato di “lesioni personali aggravate” e “porto abusivo di armi”.

Cosa è successo

I militari, intervenuti nel centro del comune ionico, a seguito di richiesta di pronto intervento alla centrale operativa, hanno accertato che, al culmine di una lite scaturita per futili motivi di natura passionale tra una 17enne e una 20enne del posto, la più giovane delle due, avrebbe, armata di coltellino, ferito, fortunatamente in maniera lieve, la quasi coetanea.

A Leporano beccato un 16enne dopo un furto

I carabinieri della Stazione di Taranto Salinella, poi, hanno deferito in stato di libertà un 16enne di Leporano, presunto responsabile di “furto aggravato”. Il minore avrebbe trafugato, dall’interno di un negozio, tre capi di abbigliamento, danneggiandone il dispositivo “anti-taccheggio”. Il congegno, tuttavia, mentre questi guadagnava l’uscita del locale, avrebbe fatto attivare l’allarme del locale commerciale, attirando l’attenzione del personale addetto al controllo, che richiedeva l’intervento dei Carabinieri. Giunti immediatamente sul posto, i militari rinvenivano la refurtiva, restituendola all’avente diritto, per poi verificare meglio l’accaduto attraverso la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza presente ed identificando nel 16enne il presunto autore del reato, affidandolo poi ai genitori.