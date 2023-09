A spasso con un coltello in tasca: denunciato giovane

A spasso con un coltello in tasca: denunciato un giovane. E' accaduto nel pomeriggio di ieri nel rione Commenda di Brindisi dove un brindisino, poco più che 30enne, è stato fermato dalla polizia che lo ha notato aggirarsi con fare sospetto tra le vie del rione.

Il giovane, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti contro il patrimonio e contro la persona, non è sfuggito ai poliziotti che nel corso del controllo lo hanno colto in possesso di un coltello a serramanico lungo circa 15 cm che è stato sequestrato.

Il giovane è stato indagato “a piede libero” per porto abusivo di arma da taglio e segnalato alla Divisione Anticrimine per l’adozione di una misura di prevenzione da parte del Questore.