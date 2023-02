In casa armi, droga e anche un ordigno: arrestato ragazzo di 20 anni

Armi, droga e un ordigno sono stati ritrovati all'interno di un'abitazione di un 20enne di San Pietro Vernotico (Brindisi) arrestato dai carabinieri con le accuse di detenzione di sostanza stupefacente per fini di spaccio e detenzione di materiale esplodente.

In particolare le forze dell'ordine hanno sequestrato un ordigno esplosivo formato da due candelotti con miccia, uniti con del nastro adesivo, del peso di 60 grammi, e materiale per l'accensione dell'ordigno. Scoperti nella disponibilità del giovane anche 500 grammi di marijuana e hashish e due pistole scacciacani, prive di tappo rosso.

I controlli

I controlli sono stati effettuati dai militari dopo una serie di intimidazioni subite da un'attività commerciale di San Pietro Vernotico. Durante le verifiche è stato denunciato a piede libero un 46enne di Cellino San Marco (Brindisi), trovato in possesso di un ulteriore candelotto dello stesso tipo rinvenuto a San Pietro Vernotico e di una carabina alterata, priva di otturatore, con silenziatore.

Sono in corso accertamenti da parte degli artificieri del reparto operativo del nucleo investigativo di Lecce per stabilire collegamenti tra gli ordigni rinvenuti e le intimidazioni per le quali sono in corso indagini.