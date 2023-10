Violenta lite dopo l'incidente e spunta anche un coltello: una persona denunciata a Lecce. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti delle Volanti sono intervenuti in viale Calasso, dov’era occorso un incidente stradale che aveva visto coinvolti un’autovettura ed un ciclomotore. Gli agenti sono stati chiamati perché dopo l'incidente era scaturita una violente lite.

La dinamica dell'incidente

Giunti sul posto gli agenti hanno saputo dagli operatori del 118 che, mentre erano intenti a medicare il ragazzo ferito, un 26enne che viaggiava a bordo del ciclomotore coinvolto nell’incidente, era arrivato il padre 64enne che aveva inveito e strattonato il conducente dell’auto coinvolta nel sinistro con il figlio.

Spunta un coltello

Un giovane presente sul posto, al fine di allontanare l’uomo, era stato a sua volta aggredito e minacciato con un coltello a serramanico che il 64enne aveva prelevato all’interno della sua autovettura.

Fortunatamente l’arrivo della volante aveva placato la furia dell’uomo che, intimidito, aveva passato il coltello alla figlia, una minore di 10 anni che era giunta insieme al padre, la quale l’aveva lanciato al di là del muro di cinta del Circolo Tennis, con l’intento di nasconderlo alla vista dei poliziotti.

In seguito l’arma da taglio veniva recuperata e riconosciuta dalla vittima delle minacce che confermava i fatti riferiti dall’operatore del 118 che nel frattempo aveva accompagnato il ferito in ospedale. Sulla base delle testimonianze e dei riscontri, il 64enne è stato denunciato per i reati di minacce aggravate e porto abusivo di arma da taglio.