Maxi-rissa in piazza a Casamassima: un uomo aggredito da cinque con spranghe di ferro

Maxi-rissa in piazza a Casamassima. Ieri sera cinque persone avrebbero aggredito a colpi di spranghe di ferro un uomo che era a bordo di un'Audi insieme con una ragazza. Le modalità dell'aggressione farebbero pensare a un vero e proprio agguato.

Partito il raid, l'uomo - anche lui pare avesse una mazza di ferro in auto, ha cercato di difendersi. Le urla e gli schiamazzi hanno attirato l'attenzione dei passanti che hanno chiesto aiuto. I cinque aggressori si sono quindi dati alla fuga. Sul posto carabinieri e polizia municipale oltre all'ambulanza del 118 che ha trasferitop l'uomo, ferito, in ospedale. Indagini in corso.