Ponte ciclopedonale tra Casamassima e parco commerciale, via al collaudo. Statale 100 chiusa al traffico

Sono in programma a partire dalle ore 19.00 di domani, martedì 16 gennaio, per concludersi entro le ore 9.00 di mercoledì 17 gennaio, le operazioni di collaudo del ponte ciclopedonale di collegamento tra l’abitato di Casamassima e il parco commerciale.vIn questa fascia oraria pertanto, come già accaduto lo scorso mese ottobre quando ebbe luogo il varo dell’impalcato, la strada statale 100 sarà eccezionalmente chiusa al traffico nel tratto interessato dai lavori.

La viabilità alternativa

Chi pertanto la percorrerà in direzione Taranto, nel tardo pomeriggio e nella notte tra martedì e mercoledì, dovrà uscire al primo svincolo per Casamassima, quello immediatamente successivo al passaggio davanti al Barialto, mentre chi viaggerà nella direzione opposta, verso Bari, dovrà lasciare la statale attraverso lo svincolo Casamassima – Rutigliano – Noicattaro.

I mezzi dovranno poi seguire la viabilità alternativa predisposta dalla Polizia Locale di Casamassima. Ad annunciarlo è il sindaco di Casamassima Giuseppe Nitti.