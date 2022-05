Arrivano i nuovi parcheggi per i residenti del centro: terminati i lavori

Si sono conclusi a Noicattaro i lavori nel parcheggio “ex sud-est”: «Abbiamo avviato i lavori per realizzare un’area a parcheggio conforme alle norme del Codice della strada - spiega il sindaco Raimondo Innamorato - e soprattutto alle norme di pubblica sicurezza. I lavori sono terminati - spiega ancora il primo cittadino - con il tracciamento della segnaletica orizzontale e riservando alcuni stalli ai residenti del Centro storico in possesso del tagliando “Zsr”. Dalla parte opposta, ci sono stalli liberi, con segnaletica di colore bianco, ed è stata allargata l’area di sgombero e di manovra in direzione “ex biglietteria”, che è oggetto di altre opere per ottenere quattro alloggi che saranno destinati a disabili single», aggiunge Innamorato.

«Si tratta della cantierizzazione importantissima di opere che abbiamo progettato e programmato nello scorso mandato», specifica il primo cittadino nojano. Laddove, in passato, c’era un muro di oltre un metro, ora sorge un marciapiede che serve per costituire il “camminamento” in connessione con la struttura della vecchia stazione, che, come detto, diventerà un luogo all’interno del quale risiederanno quattro disabili single. Un progetto pilota che aprirà anche ad una velostazione, quindi un luogo dove si potranno noleggiare biciclette.

L’intervento è stato possibile grazie al reperimento di fondi di Rigenerazione urbana, nell’ambito della Misura “Asse XII”, ed è servito per riqualificare una zona che, di fatto, era utilizzata come parcheggio ma non era identificata come tale. In passato, come detto, era a disposizione dei pendolari che si recavano in stazione. Proseguono, invece i lavori sulla strada che collegherà il ponte di via Casamassima con la stazione Sud-est e la struttura sanitaria del Distretto. «Voglio far apprezzare la qualità dei lavori- aggiunge Raimondo Innamorato- con la demolizione completa del muro della vecchia area. Il marciapiede, che a me piace chiamare “boulevard”, di fatto cambia i connotati di via Cadorna, che diventerà a senso unico.

A breve, tutta via Cadorna, sino allo stabilimento della Divella- spiega ancora il primo cittadino nojano- sarà fresata, e sarà realizzato il nuovo bitume. La strada sarà confezionata per il senso unico di marcia. Abbiamo derubricato questa zona, che sarà a mobilità lenta e leggera, con il parcheggio appena completato che sarà ampliato. Oltre il muro di confine, infatti, c’è un’area di proprietà comunale e siamo in contatto con un privato per l’acquisizione di un’altra area attigua. Vogliamo ampliare la superficie di parcheggio, data la forte richiesta, e intendiamo farlo subito. Vogliamo approfittare dei lavori in corso per consegnare alla città una zona che sia più efficiente. Per la verità- prosegue ancora Innamorato- abbiamo già incrementato la dotazione dei posti riservati ai possessori dei tagliandi “Zsr” sul Viale della Stazione, grazie alla demolizione di un cordolo di una pista ciclabile che, in realtà, non era utilizzata. Su quella via, oggi si può parcheggiare su ambo i lati e, a breve, sarà realizzata la segnaletica di colore giallo.



I residenti più prossimi al Viale della Stazione potranno parcheggiarvi in maniera riservata con il tagliando. Tornando al parcheggio appena terminato della “ex sud-est”, a breve sarà installata la segnaletica verticale. Abbiamo fatto di tutto per rispettare i tempi previsti dal contratto con l’impresa, e già da lunedì il parcheggio sarà usufruibile. Abbiamo ritardato di qualche giorno (la consegna era prevista per il 28 aprile), a causa delle condizioni atmosferiche che non sono state favorevoli».

