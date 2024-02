Scontro frontale tra due auto: sette feriti, di cui quattro gravi

Sette feriti, di cui tre in gravi condizioni trasportati in codice rosso (mentre gli altri quattro in codice giallo) presso il Policlinico di Bari, l’ospedale “Miulli” di Acquaviva e il “Di Venere” di Carbonara. Questo il bilancio dell’incidente verificatosi nella tarda serata di San Valentino, sulla strada statale 172, nel tratto che collega Casamassima e Turi. Secondo una prima ricostruzione un’Audi e una Peugeot station wagon si sono scontrate frontalmente. L’impatto, le cui cause sono al vaglio dei carabinieri di Turi e Casamassima intervenuti per i rilievi di rito, è stato talmente violento che si è reso necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Bari per estrarre i feriti dall’abitacolo dei due veicoli.

Una strada maledetta

A distanza di 48 ore restano gravi le condizioni dei tre giovani ricoverati in codice rosso. Il tratto Casamassima-Turi si conferma una delle più pericolose dell’area metropolitana.

Nell’ultimo periodo è stata teatro di numerosi altri sinistri. Da più parti viene sollecitato un immediato e tempestivo intervento da parte di chi ha competenza sul quel tratto. Diverse le criticità evidenziate come l’asfalto ormai rovinato che nel tempo ha perso le sue caratteristiche di attrito e che per questo causa scivolamento delle auto in transito specie in presenza di pioggia. Resta comunque il fatto che l’incidente dell’altro ieri potrebbe essere figlio dell’alta velocità e dell’imprudenza da parte di uno dei due conducenti.