Lite tra fidanzati in centro: una denuncia per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale

Lite tra fidanzati finisce con una denuncia. E' accaduto nel centro di Brindisi dove tra una coppia di fidanzati è scoppiata una violenta litigata. Immediata la segnalazione alla polizia da parte di alcuni passanti.

La polizia ha cercato di sedare gli animi dei due che litigavano furiosamente. Nonostante l'intervento della polizia il 35enne ha inveito violentemente contro gli agenti offendendoli con frasi oltraggiose e manifestando forte insofferenza per la loro presenza. Il 35enne è stato denunciato in stato di libertà per oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale.