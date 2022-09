Fa il test del Dna e scopre che il fidanzato è suo fratello biologico: lo choc dopo 6 anni di vita di coppia

Fidanzati da sei anni scoprono di essere fratello e sorella tramite il test del Dna. Dopo anni insieme avevano pianificato tutto, passo dopo passo. Dall'incontro con le rispettive famiglie, alla pianificazione del loro futuro. Ma le loro certezze si sono sgretolate dopo la scioccante scoperta. Entrambi orfani, erano stati adottati da piccoli.

Scoprono di essere fratello e sorella dopo sei anni la fidanzati: choc per la coppia

La coppia deciso di sottoporsi al test del DNA nella speranza di scoprire di più sulle loro famiglie biologiche, ma mai si sarebbero aspettati di scoprire di essere fratello e sorella. La storia sbalorditiva è stata resa pubblica dopo che la ragazza ha condiviso la propria esperienza in un post su "offmychest", un forum anonimo di supporto psicologico sul social Reddit.

La donna ha scritto: «Ho 30 anni e mio fratello ne ha 32. Lo chiamerò il mio ragazzo per la maggior parte del tempo mentre scrivo questo. Sono stata adottata da bambina, anche se l'ho scoperto solo al liceo, ma non mi è mai importato, amo i miei genitori e i miei genitori mi adorano. Chi se ne frega se non sono i miei veri genitori. Anche il mio ragazzo è stato adottato e quando ci siamo incontrati è stata una delle cose che più ci piaceva di entrambi e che in qualche modo ci legava».

Il messaggio continua: «Il nostro rapporto era ed è tuttora ottimo. Ci siamo capiti molto velocemente. Siamo stati attratti l'uno dall'altro fin da subito. Non ho mai incontrato qualcuno così. Ma sono scioccata, perché ho scoperto che lui è il mio fratello biologico. Stiamo insieme da sei anni e abbiamo fatto tutto ciò che una coppia che sta insieme da 6 anni poteva fare. Ci siamo detti che ci amiamo, abbiamo fatto sesso, abbiamo festeggiato anniversari, abbiamo incontrato le rispettive famiglie».

La 30enne prosegue e racconta l'incredibile scoperta: «Abbiamo fatto il test del DNA per scoprire qualcosa sulle nostre vere famiglie. Ci è voluto un mese prima che i risultati arrivassero a casa, ero molto emozionata di scoprire qualcosa in più sulle mie origini, invece ho scoperto che il mio ragazzo è in realtà mio fratello. Sono rimasto scioccata e non trovo il coraggio di dirglielo. Spero davvero che abbiano commesso un errore».