Un camion "butta giù" il balcone: paura in casa

Paura in un condominio di Molfetta: balcone divelto da un camion. Imprevisto nel pomeriggio di venerdì 30 settembre in pieno centro a Molfetta: un camion ha urtato erroneamente il balcone di un primo piano di un condominio in via Luigi la Vista. L’inferriata è stata del tutto divelta ma, per fortuna, nessuno ha riportato ferite sebbene ci fossero persone in casa al momento dell’impatto. Sono stati minuti di paura visto che alle ore 18 c’erano diverse persone in strada. Sul posto è prontamente giunta una volante della polizia locale per mettere in sicurezza la zona e accertare la dinamica dell’incidente.