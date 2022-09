Incidente tra un furgone, tre camion e due auto sulla Statale: sei feriti

È di sei feriti, di cui quattro ricoverati in codice rosso e due in codice giallo, il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata odierna sulla Statale 100, direzione Bari, all’altezza del km 11,900 in territorio di Capurso. Ad essere coinvolti nella carambola tre camion, un furgone e due auto.

La dinamica

Sul posto si sono portate ambulanze del 118 provenienti da Sammichele di Bari, Adelfia, Noicattaro e Triggiano oltre ad auto mediche di Casamassima e del “Di Venere” di Bari. Sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco di Bari (turno C) per mettere in sicurezza l’area. Spetterà alla polizia stradale di Gioia del Colle, che ha effettuato i rilievi di rito, a capire l’esatta dinamica del sinistro. L’Anas, per permettere i soccorsi e i rilievi, ha interdetto la viabilità sulla statale provvedendo a deviarla su arterie alternative.

Tratto stradale chiuso

L'Anas fa sapere che è stato temporaneamente interdetto il transito sulla statale 100 “Di Gioia del Colle” - in direzione Bari innesto SS16 - all’altezza del km 11,900 in località Capurso. Il traffico è provvisoriamente deviato con obbligo uscita al km 14,000 e rientro al km 11,100. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.