Incidente stradale in centro: scooter contro camion. Minorenne in ospedale

Incidente stradale questa mattina intorno alle 8 a Nardò: uno scooter modello Vespa è finito sotto un camion betoniera, in corrispondenza dell'incrocio tra via XXV Luglio con via Kennedy, proprio di fronte all'ex ospedale "San Giuseppe-Sambiasi". Entrambi i mezzi erano in transito, anche se procedevano lentamente, e, stando alle prime ricostruzioni pare che lo scooter, guidato da un minorenne, stesse cercando di sorpassare il camion dalla destra.

Sul posto le ambulanze del 118 che hanno trasportato il minore in ospedale che ha riportato la frattura di una tibia.

Notizia in aggiornamento